Il Cdm approva il decreto Sicurezza | scontri a Roma e polemiche sul bypass parlamentare

approvando il decreto legge che assorbe il contestato ddl Sicurezza, bloccato al Senato per mancanza di coperture. La premier Giorgia Meloni ha giustificato la decisione di trasformare il disegno di legge in un decreto, ritenendo necessario fornire risposte «urgenti» ai cittadini e proteggere le forze dell’ordine. Mentre il decreto veniva approvato dal Cdm, a Roma si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine in piazza del Pantheon. I partecipanti, tra cui numerosi studenti, hanno cercato di forzare il blocco verso Palazzo Chigi, ma le forze dell’ordine hanno bloccato il passaggio su piazza della Minerva, dove si sono concluse le tensioni. Il presidio, organizzato dalla Rete Nazionale No Ddl Sicurezza, ha visto la partecipazione di movimenti, sindacati e partiti come Pd, M5s, Avs, +Europa e Cgil, che accusano il governo di esautorare il parlamento. Lettera43.it - Il Cdm approva il decreto Sicurezza: scontri a Roma e polemiche sul bypass parlamentare Leggi su Lettera43.it Il Consiglio dei ministri evita il parlamentondo illegge che assorbe il contestato ddl, bloccato al Senato per mancanza di coperture. La premier Giorgia Meloni ha giustificato la decisione di trasformare il disegno di legge in un, ritenendo necessario fornire risposte «urgenti» ai cittadini e proteggere le forze dell’ordine. Mentre ilvenivato dal Cdm, asi sono verificatitra manifestanti e forze dell’ordine in piazza del Pantheon. I partecipanti, tra cui numerosi studenti, hanno cercato di forzare il blocco verso Palazzo Chigi, ma le forze dell’ordine hanno bloccato il passaggio su piazza della Minerva, dove si sono concluse le tensioni. Il presidio, organizzato dalla Rete Nazionale No Ddl, ha visto la partecipazione di movimenti, sindacati e partiti come Pd, M5s, Avs, +Europa e Cgil, che accusano il governo di esautorare il parlamento.

