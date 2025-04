Stadio Empoli indetta la Conferenza dei Servizi Si decide il futuro del progetto Castellani

Empoli, 4 aprile 2025 – Il Comune di Empoli ha avviato la Conferenza dei Servizi preliminare per esaminare la proposta di project financing avanzata dall'Empoli sul rifacimento dello Stadio 'Carlo Castellani'. L’incontro vede riuniti intorno al tavolo, oltre all'Empoli come promotore del progetto, diverse autorità quali il Comune stesso, Arpat, il Genio Civile, la Regione Toscana, la Questura, la Prefettura, l'Asl Toscana Centro, insieme a Coni, Figc e altri enti interessati. Verifica di pubblica utilità Al termine di questa Conferenza, il Comune dovrà stabilire se la ristrutturazione dello Stadio rappresenta un intervento di pubblica utilità; in caso di esito positivo, sarà possibile avviare i lavori. È previsto che la Conferenza si concluda entro la data del 12 giugno 2025. Inoltre, il Comune ha comunicato che l'Empoli FC ha presentato un’integrazione alla proposta di progetto originario per adeguarsi alla delibera d’indirizzo emessa il 15 gennaio 2025. Lanazione.it - Stadio Empoli, indetta la Conferenza dei Servizi. Si decide il futuro del progetto Castellani Leggi su Lanazione.it , 4 aprile 2025 – Il Comune diha avviato ladeipreliminare per esaminare la proposta di project financing avanzata dall'sul rifacimento dello'Carlo'. L’incontro vede riuniti intorno al tavolo, oltre all'come promotore del, diverse autorità quali il Comune stesso, Arpat, il Genio Civile, la Regione Toscana, la Questura, la Prefettura, l'Asl Toscana Centro, insieme a Coni, Figc e altri enti interessati. Verifica di pubblica utilità Al termine di questa, il Comune dovrà stabilire se la ristrutturazione dellorappresenta un intervento di pubblica utilità; in caso di esito positivo, sarà possibile avviare i lavori. È previsto che lasi concluda entro la data del 12 giugno 2025. Inoltre, il Comune ha comunicato che l'FC ha presentato un’integrazione alla proposta dioriginario per adeguarsi alla delibera d’indirizzo emessa il 15 gennaio 2025.

