Sofia Goggia stringe forte Federica Brignone | “Oggi più che mai unita a te in questo abbraccio”

Sofia Goggia a Federica Brignone dopo il grave infortunio: "Oggi più che mai, unita a te in questo abbraccio. Forza Fede!". Le incomprensioni tra le due regine dello sci italiano sono lontane, c'è solo la voglia di dare tanta carica alla sfortunata vincitrice della Coppa del Mondo. Leggi su Fanpage.it Bellissimo messaggio didopo il grave infortunio: "Oggi più che mai,a te inabbraccio. Forza Fede!". Le incomprensioni tra le due regine dello sci italiano sono lontane, c'è solo la voglia di dare tanta carica alla sfortunata vincitrice della Coppa del Mondo.

Sofia Goggia stringe forte Federica Brignone: "Oggi più che mai, unita a te in questo abbraccio". Sofia Goggia: «La discesa è interpretazione: è come leggere il significato nascosto delle parole». Ne parlano su altre fonti

Brignone e quella "maledetta" staffetta con Goggia tra infortuni e operazioni. Ma per Milano-Cortina è durissima - La frattura rimediata da Brignone nei campionati italiani è un dazio enorme da pagare: difficile farcela per i giochi olimpici. E con Goggia si passano il testimone ... (sport.virgilio.it)

Sofia Goggia: “Il gigante è un dolore nell’anima, devo tenere a bada l’appetito. Ho finito la stagione da sana” - Sofia Goggia è uscita nella seconda manche del gigante di Sun Valley, località statunitense in cui si disputano le finali della Coppa del Mondo di sci ... (oasport.it)

Sofia Goggia tra i mille al Tonale per l'Elly Fanchini day: «Chi amiamo non se ne va mai via realmente» - Era presente anche la famiglia di Matilde Lorenzi, parte del ricavato della giornata (sono partite le aste per i cimeli dei campioni, tra questi il pettorale di Federica Brignone) andrà anche alla fon ... (msn.com)