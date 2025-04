Dal Napoli al Milan Furlani prova il colpaccio | il nome spiazza tutti

Napoli al Milan, Furlani prova l'assalto: il nome spiazza tutti

La notizia che il Milan stia cercando un nuovo dirigente sportivo non è di certo una novità ma la piega che sta prendendo questa operazione sicuramente lascerà sia con il fiato sospeso ma anche sbalorditi, tutti i tifosi rossoneri.

Furlani è da tempo in cerca di una figura che possa fare al caso del Diavolo e che possa garantire un effetto rilevente all'immagine del club. I nomi ci sono ma gli aggiornamenti delle ultime ore lasciano di stucco tutti.

Furlani alla ricerca del ds: stop con Paratici, vantaggio per Tare. Manna e D'Amico.

Proprio questa mattina è spuntata la notizia del forfait di Fabio Paratici con la conseguente interruzione della trattiva. La squalifica dell'ex Juventus e Tottenham pare aver avuto la meglio su tutto il resto.

