‘Ho letto quel messaggio e l’ho uccisa’ Samson ricostruisce l’omicidio di Ilaria Sula

Sarebbe stato unarrivato sul telefono dia portare l’ex fidanzato, Mark Antony, ad aggredire la studentessa 22enne con tre coltellate alla gola. Lo ha raccontato lui stesso al Gip, nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Regina Coeli durato 5 ore e nel corso del quale ha sostenuto di non aver premeditato nulla. Il movente della gelosia: ‘Le ho portato la colazione acolpita’, reo confesso, è accusato deldella studentessa 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo a Roma e ritrovata il 2 aprile senza vita all’interno di una valigia in un dirupo di Capranica Prenestina, a est della Capitale. Nel suo racconto il giovane, secondo quanto si apprende, avrebbe riferito di aver compiuto il delitto con un coltello utilizzato durante la colazione, che le aveva portato a, la mattina del 26 marzo, dopo che la ragazza aveva trascorso la notte nell’appartamento di lui, in via Homs.