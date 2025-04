Trump proroga ancora la scadenza di TikTok negli Usa Attivo per altri 75 giorni

Trump ha annunciato la volontà di voler firmare un ordine esecutivo per mantenere Attivo TikTok per altri 75 giorni: "La mia amministrazione ha lavorato duramente per un accordo per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi. L'accordo richiede più lavoro per garantire che tutte le approvazioni necessarie siano firmate, motivo per cui sto firmando un ordine esecutivo per mantenere TikTok Attivo e funzionante per altri 75 giorni – scrive Trump sul suo social Truth -. Speriamo di continuare a lavorare in buona fede con la Cina, che, a quanto ho capito, non è molto contenta delle nostre tariffe reciproche (necessarie per un commercio equo ed equilibrato tra Cina e Stati Uniti!). Ciò dimostra che le tariffe sono lo strumento economico più potente e molto importante per la nostra sicurezza nazionale! Non vogliamo che TikTok si oscuri.

