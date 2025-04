Oasport.it - Beach soccer, sorteggiati i gironi dei Mondiali: l’Italia ritrova subito il Brasile

Il prossimo 1° maggio inizieranno i2025 di, che si disputeranno nell’affascinante cornice delle Seychelles (prima volta in Africa per la rassegna iridata).si presenterà all’appuntamento dopo il secondo posto della passata edizione e incomincerà il proprio cammino in un girone che si preannuncia particolarmente insidioso, visto che proporrà la rivincita della finale dello scorso anno.La nostra Nazionale se la dovrà vedere infatti contro ilnel secondo match del gruppo D, in programma domenica 4 maggio (ore 21.00). Gli azzurri debutteranno però due giorni prima (venerdì 2 maggio, ore 17.00) contro l’Oman. La fase asi concluderà martedì 6 maggio (ore 17.00) contro El Salvador, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale.Il CT Emiliano Del Duca ha analizzato il sorteggio svoltosi a Victoria: “A prescindere dal sorteggio, noi dobbiamo pensare a lavorare bene fino al Mondialendo quello spirito e quella voglia che ci hanno sempre contraddistinto.