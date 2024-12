Oasport.it - Doppietta svizzera sulla Stelvio: sorpresa Monney, 4° Casse, Paris grande delusione

Clamorosaelvetica nella discesa libera di Bormio. A trionfare è Alexis, che ottiene propriola sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Alle sue spalle c’è il compagno di squadra Franjo Von Allmen, ancora una volta al secondo posto proprio come in Val GardenaSaslong. Una gara che cambia la carriera al 24enne elvetico, semplicemente straordinario dal primo all’ultimo tratto di pista, chiudendo alla con 24 centesimi di vantaggio sul connazionale.Continua la stagione straordinaria della squadranella Coppa del Mondo maschile. Sono già sette le vittorie per gli elvetici con addirittura tre doppiette. A Bormio uno svizzero non vinceva in discesa dal 2011, quando anche in quella occasione ci fu unafirmata da Didier Defafo e Patrick Kueng.