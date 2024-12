Oasport.it - Dopo le cadute e le polemiche è il giorno della discesa di Bormio. Paris ci prova, Odermatt vuole prendersi anche la Stelvio

Leggi su Oasport.it

la drammatica giornata di ieri e l’esplosione delleper la sicurezza, oggi si disputa lalibera di. La terribile caduta di Cyprien Sarrazin (operato ieri sera per drenare l’ematoma intracranico), seguitada quella di Pietro Zazzi (frattura biossea) e le successive parole al vetriolo del francese Nils Allegre, hanno certamente segnato l’avvicinamento alla gara odierna, con unache si presenta davvero insidiosa dal primo all’ultimo tratto.Chi conosce benissimo questa pista è Dominik, che ha vinto per sei volte in carriera sulla. La speranza è quella che l’altoatesino si possa ritrovare in quella che è una seconda casa per lui,un avvio di stagione decisamente sottotono e al di sotto delle aspettative. In casa Italia fari puntatisu Mattia Casse, mai sul podio a, ma decisamente in ottima forma, come hanno dimostrato le prove cronometrate,la strepitosa vittoria in Val Gardena.