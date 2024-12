Tg24.sky.it - Dal Giubileo al concerto di Capodanno, quante ne sai sulle notizie della settimana? QUIZ

È iniziato ufficialmente il2025. Papa Francesco ha aperto la Porta santabasilica di San Pietro, dando il via all'Anno santo. Per l'evento sono attesi a Roma oltre 32 milioni di persone. Ripetuti casi di intossicazione da monossido di carbonio durante gli ultimi giorni. Tra questi, l’episodio che ha coinvolto in un'abitazioneCarnia, a Forni di Sopra, un'intera famiglia. Il bilancio è di una donna di 66 anni morta, suo marito di 73 e la figlia di 28 ricoverati in gravissime condizioni. Da Torino una storia a lieto fine. Un padre ha contribuito a far salvare la figlia di 11 mesi donandole una parte di un suo organo. L'intervento è avvenuto all'ospedale Molinette. Novità per gli over 80. In via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, entrerà in vigore una nuova forma di aiuto per gli anziani over 80 non autosufficienti.