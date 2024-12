Lettera43.it - Cecilia Sala, perché il suo arresto potrebbe essere connesso al fermo di un iraniano a Malpensa

Dal 19 dicembre la giornalistaè detenuta nel carcere di Evin, a Teheran, dopostata prelevata dal suo albergo poco prima del rientro in Italia., autrice del podcast Stories e collaboratrice de Il Foglio e Chora Media, era in Iran con un visto ufficiale per raccogliere testimonianze e realizzare reportage. Le autorità locali non hanno formalizzato accuse precise, limitandosi a parlare di «comportamenti illeciti».Ildi Mohammad Abedininajafabadi e la possibile connessione conLa detenzione dicollegata a un episodio accaduto il giorno prima del suo: l’di Mohammad Abedininajafabadi, cittadino svizzero-, su richiesta degli Stati Uniti. L’uomo è accusato di supportare attività terroristiche e di aver gestito il transito di droni usati dai pasdaran iraniani.