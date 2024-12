Ilrestodelcarlino.it - Caso Ruggi, ‘tesoretto’ sul conto: “Ma nessuno ha prelevato soldi”

Modena, 28 dicembre 2024 – Daniela aveva scelto di vivere così. Il suo girovagare in lungo e in largo, percorrendo a piedi chilometri di strade, era probabilmente legato alla ricerca di qualcosa che la facesse davvero sentire a casa. Forse in quella ricerca personale è incappata in qualcosa di pericoloso, di inaspettato. Ma, da quanto emerge ora, non c’erano problematiche economiche. Aveva oltre 1700 euro in contanti (trovati nella sua abitazione) e circa novemila euro sul libretto postale Daniela, la 31enne scomparsa da Vitriola di Montefiorino lo scorso settembre., oltre a documenti, che non sono stati ‘toccati’ (nessun prelievo) ma senza i quali, lontano da casa e dal suo paese, in cui tutti cercavano di darle una mano, non avrebbe potuto sopravvivere da sola. Si fa sempre più lontana l’idea, dunque, che Daniela possa essersi allontanata volontariamente da casa.