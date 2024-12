Pianetamilan.it - Capello: “Il duello chiave di Milan-Roma? Ritengo che i rossoneri …”

Leggi su Pianetamilan.it

Fabio, ex allenatore die vincente con entrambe le squadre, ha parlato della sfida di domani sera a 'San Siro' in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico di Pieris alla 'rosea' suldidi domani. «che ildebba fare molta attenzione sui calci di punizione e sugli angoli perché lì laè forte, mentre ilha qualche problema. Quindi Fonseca deve mettere a posto queste cose qui e poi nella fase offensiva dovrà cercare più velocità e meno passaggi laterali». LEGGI ANCHE:, le parole di Fonseca nella conferenza stampa della vigilia >>>