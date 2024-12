Ilrestodelcarlino.it - Baldini apre a Rubiera la ’casa degli atleti’: "Il mio obiettivo? Mandarli alle Olimpiadi"

Sarà la casaatleti: l’ha acquistata e ristrutturata Stefanoe presto ospiterà in sei appartamenti fino a 16 atleti provenienti da tutta Italia. "Sì – dice l’olimpico di Atene 2004 – è un progetto a cui io e mia moglie pensavamo da tempo e che si concluderà a fine gennaio. Si tratta dell’ex forno Maselli, forno storico in centro ain via Paduli eappartamenti sovrastanti in cui vivevano i fornai. E’ stato tutto ristrutturato e accoglierà gli atleti che vorranno venire a vivere apernarsi". Lei partì con il progetto di fare-Modena il polo del mezzofondo nazionale. A questo punto arrivano i risultati di quantità e qualità. "Sì, in pratica a fine 2018 conclusi il mio operato in Fidal come d.t. delle giovanili ed iniziai adnare professionalmente: prima i fratelli Dini, poi Valeria Straneo e poi tanti altri".