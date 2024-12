Gqitalia.it - Arc Ultra di Sonos è una soundbar d'élite per gli ossessionati della tv

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Si può dire che il 2024 non sia andato secondo i piani di. Doveva essere l'anno in cui il leader dell'audio domestico wireless avrebbe rilasciato il suo primo paio di cuffie a cancellazione del rumore e avrebbe finalmente offerto una vera alternativa alle AirPods Max di Apple. In realtà, leAce erano. davvero fantastiche e lo sono ancora di più ora che sono scese sotto il loro prezzo iniziale di 499 euro. Il problema?ha deciso di riprogettare la sua app nello stesso momento in cui ha diversificato la sua linea di prodotti e non è andata bene. Per niente. Le vendite sono calate, il prezzo delle azioni è crollato, ci sono state scuse pubbliche da parte dell'amministratore delegato ed è stato tutto molto confuso.