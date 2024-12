Feedpress.me - Addio a Olivia Hussey, indimenticabile Giulietta e Maria nei film di Zeffirelli

Leggi su Feedpress.me

Ha recitato in moltidal 1965, quando appena 14enne in Accadde un’estate dava il volto a Donna, la figlia di Lorenzo (Rossano Brazzi), fino al 2008 in Chinaman's Chance: Americàs Other Slaves in cui interpretava Mrs. Duncan. Eppure la sua bellezza leggiadra e la sua grazia sono legate indissolubilmente alladel capolavoro di Francoper cui fu scelta dal regista tra 500.