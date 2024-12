Laspunta.it - Velletri, è allarme furti in campagna. I cittadini si sono organizzati in ronde notturne.

Non c’è pace per idiche abitano fuori città. Da giorni bande di ladri stanno imperversando nelle campagne veliterne.Le recinzioni tagliateDa Malatesta a Colle Scarano a Ponte di Mele, dall’inizio di dicembre bande di ladri hanno preso d’assalto le abitazioni. In alcuni casipenetrati nelle abitazioni con i proprietari all’interno, in altre dopo aver tagliato le recinzioni non hanno fatto in tempo ad entrare efuggiti.Ma i ripetuti tentativi di effrazione, ha fatto esasperare e anche impaurire chi in quelle zone ci abita. Le feste di Natalestate vissute in apprensione e da prima di Natale gli abitanti di queste zone, non ricevendo alcun supporto da nessuno, hanno deciso di fare da se, organizzando delle vere e propriecon le quali stanno presidiando la zona.