Università di Genova | ecco la nuova ‘Student Card’ per scoprire la città

A partire dal 2025, l’dilancia la, un progetto innovativo dedicato ai neo-iscritti. La card, pensata per chi si iscrive per la prima volta ai corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico o ai dottorati, permette di esplorare le principali attrazioni dellain modo gratuito o a tariffe agevolate. Questo progetto è il risultato di una collaborazione tra l’di, la Direzione Turismo del Comune e la Camera di Commercio di, con l’obiettivo di far conoscere le bellezze storiche e culturali dellaa chi approda per la prima volta nel capoluogo ligure. Attrazioni incluse nellapensata dall’diGrazie allacard, gli studenti possono accedere a una vasta gamma di attrazioni e attività culturali, tra cui: Torri della Cattedrale di San Lorenzo: Salita gratuita per ammiraredall’alto.