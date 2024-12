Ubriaco a Natale si scaglia contro la madre e gli agenti arrestato 50enne

Leggi su Dayitalianews.com

alla cena natalizia,tutta la sua furia primalae poiglidi Polizia. Nel corso della notte del 25 dicembre scorso, la Polizia di Stato di Gallipoli ha tratto in arresto in flagranza di reato undisoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. L’arresto è scaturito da una richiesta di intervento da parte di un familiare che aveva segnalato l’ennesima aggressione in atto che l’uomo stava compiendo nei confronti dei genitori. Poco dopo la mezzanotte, al termine della cena natalizia, l’uomo si era introdotto nell’abitazione visibilmentepretendendo dai familiari l’apertura di una bottiglia di spumante che, visto lo stato di alterazione psico-fisico, gli veniva negata. Questo aveva scatenato la sua rabbia e, rivolgendo minacce di morte e insulti all’anziana, la spingeva poi sul divano con violenza.