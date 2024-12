Thesocialpost.it - Tragedia nel Crotonese: operaio di 52 anni muore schiacciato dal muletto

Crotone piange una nuovasul lavoro. Questa mattina, G.G., un uomo di 52originario di Isola Capo Rizzuto, ha perso la vita in un drammatico incidente con un. Stava trasportando materiale verso il Villaggio San Francesco, a Le Castella. Durante la manovra, il mezzo si è ribaltato. L’uomo è rimastoe per lui non c’è stato nulla da fare.Leggi anche: Gran Sasso, alpinisti dispersi: i due corpi sono stati trovati dai ricercatoriLa dinamica dell’incidenteIl decesso è avvenuto sul colpo. Sul luogo sono arrivati i carabinieri della tenenza di Isola Capo Rizzuto. Gli agenti hanno avviato i rilievi per capire le cause dell’incidente. Presenti anche i vigili del Comando provinciale di Crotone, impegnati nel recupero della salma.La comunità è sotto shock.