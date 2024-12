Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Hitchens, l’attaccante venuto dalla miniera che fece impazzire Rocco e i paparazzi

Clima gelido, temperature vicine allo zero domenica 27 dicembre del 1964 a Torino: per un abituato alla, tuttavia, non è certo un po’ di freddo a spaventare. E infatti il primo gol della giornata, contro il Cagliari, lo mette a segno proprio Gerald, detto Gerry,. La partita finirà 4-0, dopo Gerry, detto anche “pel di carota” segneranno anche Ferrini e due volte Meroni: si divertiva il bel Toro di paronche spediva i sardi all’ultimo posto in classifica. Qualche anno dopo Gerry avrebbe giocato anche in rossoblù.Un bel tipo: di quegli inglesi caciaroni, che fanno simpatia. Nato a Rawnsley, un villaggio che neppure esiste più nello Staffordshire, dove tutto ruotava attorno alla. E infatti anche il destino di Gerry era quello, lavorare in. Di giorno, però, perché per sbarcare il lunario di pomeriggio aiuta anche in macelleria.