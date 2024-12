Thesocialpost.it - Terremoto al largo di Fukushima, magnitudo 5.1: nessuna allerta tsunami

Leggi su Thesocialpost.it

Undi5.1 è stato registrato aldi, in Giappone, a una profondità di 40 chilometri. Lo ha riferito l’agenzia meteorologica giapponese, citata dall’agenzia Kyodo, confermando che non è stata diramata alcuna.La scossa, avvertita lungo la costa orientale del Paese, non ha destato particolare preoccupazione, ma riporta alla memoria il tragico evento del 2011, quando un devastante sisma di9.1 colpì la stessa area. Quella catastrofe generò unoche causò migliaia di vittime e innescò uno degli incidenti nucleari più gravi della storia nella centrale di.Le autorità locali mantengono alta l’attenzione, monitorando la situazione, mentre la popolazione vive con apprensione il ricordo di un passato difficile che, per molti, rimane ancora vivo.