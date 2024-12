Ilnapolista.it - Su Danilo c’è anche l’Al Nassr, Pioli e Ronaldo lo vogliono in Arabia (Corsport)

Leggi su Ilnapolista.it

Suc’èloin)Scrive il Corriere dello Sport che nell’operazione che dovrebbe portareal Napoli si è inserita l’Saudita e non sono mai buone notizie.die Cristianovorrebbe il 33enne capitano della Juventus che piace a Conte.Scrive Fabio Mandarini:Un’ombra araba si allunga sulla strada che unisce il Napoli e. C’èsulle tracce del difensore che Conte ha inserito in cima alla lista del mercato di gennaio: una presenza ingombrante, un terzo incomodo, ma il ds Manna continua a lavorare alla pista ritenuta ideale per mettere a posto le storie tese che si sono venute a creare in difesa, soprattutto dopo l’infortunio alla schiena di Buongiorno.Il Napoli, comunque, ha fretta.