Sport.quotidiano.net - Strapotere nerazzurro, grande festa al’Arena. La banda di Inzaghi strapazza la capolista

Leggi su Sport.quotidiano.net

Occhei, non ci esaltiamo troppo. Oppure sì? Perché se non lo facciamo adesso, scusate, quando mai dovremmo farlo? Questo Pisa spettina i capelli ai tifosi nerazzurri ma, soprattutto, agli avversari. Quando la squadra disi esalta non esiste forza di Serie B in grado di resisterle. Perfino il Sassuolo dalle mille individualità funamboliche cede all’impeto della squadra di. Da una parte tanti bei fronzoli e giochi di prestigio, dall’altra grinta,fisico, organizzazione e soprattutto cuore. Così anche ladella Cadetteria, mentre si specchia civettuola si ritrova piena di lividi come i cattivi nei film di Bud Spencer e Terence Hill. Vi sono vittorie "più uguali" di altre e il successo con il Sassuolo può rappresentare uno dei punti di svolta del campionato; Marin e soci hanno dimostrato di valere quanto (se non di più) dei più forti e degli annunciati "vincitori" d’annata.