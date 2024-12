Dilei.it - Squid Game è una storia vera? Cosa c’è di reale nella serie tv Netflix

Leggi su Dilei.it

ha sconvolto il mondo con la sua narrazione brutale e magnetica, trasformando innocenti giochi d’infanzia in prove di vita o di morte. Ma dietro ladi Seong Gi-hun e degli altri disperati concorrenti c’è un’ombra inquietante: quanto di ciò che abbiamo visto suè pura finzione e quanto si ispira alla realtà?Con l’uscita della tanto attesa seconda stagione, la domanda diventa ancora più attuale. Tornano i giochi, le tute rosse e soprattutto il sottotesto sociale che ha reso questaun fenomeno globale.è una? Un gioco da bambini, ma non troppoChi ha vistosa quanto sia destabilizzante l’idea di vedere il “Red Light, Green Light” (la nostra campana o un “1, 2, 3, stella”) trasformarsi in una carneficina. Ma ciò che rende davvero potente laè che non si limita alla suspense o alla violenza fine a sé stessa: c’è un sottotesto sociale che grida disperazione.