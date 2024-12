Quotidiano.net - Sostegno ad oltranza in calo fra gli europei. Quasi uno su due è per il negoziato

Leggi su Quotidiano.net

È drasticamente diminuita negli ultimi 12 mesi in Europa la disponibilità dell’opinione pubblica a sostenere l’Ucraina "fino alla vittoria". È quanto emerge da un sondaggio condotto da YouGov in Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Danimarca e Gran Bretagna. Ilper una soluzione alternativa del conflitto aumenta di pari passo in ogni Paese. In Svezia il 50 per cento degli intervistati è favorevole a sostenere l’Ucraina fino alla vittoria, in Danimarca si scende al 40 per cento, in Gran Bretagna addirittura al 36. Il tutto quando lo scorso gennaio le percentuali erano rispettivamente del 57, 51 e 50 per cento. Di contro, la percentuale di coloro che si dicono favorevoli a una pace negoziata per porre fine al conflitto ad Est è nello stesso arco di tempo salita dal 45 al 55 per cento in Italia, dal 38 al 46 per cento in Spagna, dal 35 al 43 per cento in Francia e dal 38 al 45 per cento in Germania.