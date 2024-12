Sinner torna a casa per le feste | Per me il Natale è solo qui Il dialetto le foto con gli amici la neve su cui è diventato grande

Leggi su Open.online

Parla inper non farsi capire. I conoscenti lo tutelano, non lo caricano di pressioni. «Da noi può ancora permettersi di essere semplicemente il figlio di Hanspeter e Siglind», dice un suo amico. Qualche turista lo riconosce, ma lui non nega un selfie o un autografo a nessuno. Jannikè a, in Val Pusteria. Non sarebbe voluto essere altrove: «Per me ilqui», afferma. Il numero uno del tennis mondiale, dopo due settimane di preparazione a Dubai, ha voluto fare ritorno nella sua Sesto Pusteria per trascorrere le festività con la sua famiglia.a far visita alle cime delle montagne su cui stava costruendo una carriera da sciatore, prima di convertirsi al tennis. Gira per il paese dove è cresciuto. Il giorno di Santo Stefano, è stato visto pranzare alla stazione del Piz La Ila con i famigliari, nel locale più esclusivo dell’area.