Sanremo 2025 l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 | Ecco i nomi dei conduttori del PrimaFestival

“E’ il momento di annunciare ie le conduttrici del, appuntamento che darà il via a tutta la settimana festivaliera”, il direttore artisticoal Tg1 delle 13.30 ha ufficializzato iche erano già circolati nei giorni scorsi: “Quest’anno sarà condotto dalla bellissima e bravissima Bianca Guaccero, dall’effervescente Gabriele Corsi e dalla modernissima Maria Sole Pollio che sarà l’inviata proprio nel teatro dell’Ariston per prendere a caldo, prima dell’inizio del Festival, le emozioni dei cantanti”, ha spiegato il conduttore toscano.La nona edizione dell’anteprima della kermesse canora prenderà il via sabato 8 febbraio e andrà in onda fino al 15 febbraio, giorno della finale, subito dopo il Tg1 delle 20. “Come da tradizione consolidata,sarà anche il primo programma ad accendere i riflettori sui 30 protagonisti della gara.