La Russia ribadisce il proprio impegno per porre fine al conflitto in. Lo ha confermato il presidente Vladimirdurante un incontro con la stampa al termine del vertice informale della Comunità degli Stati Indipendenti e del Consiglio Supremo Eurasiatico, tenutosi nella regione di Leningrado.Per Vladimirno alla treguaRispondendo a una domanda dei giornalisti sui piani di Donaldper congelare il conflitto in, Vladimirha ribadito che l’obiettivo della Russia è completare i propri traguardi strategici per poi fermare definitivamente i combattimenti. Un approccio che, almeno nelle intenzioni, mira a superare il discussodi, percepito dal Cremlino come focalizzato esclusivamente su una tregua temporanea.Questa preoccupazione è stata espressa chiaramente anche dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che ha dichiarato: “Una tregua è una strada che non porta da nessuna parte.