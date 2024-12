Sport.quotidiano.net - Per il giovane dello Spezia bisogna battere la concorrenza di Inter e Torino. Karlsson, no al Twente. Bertola è l’idea futuribile per puntellare la difesa ’Globe Soccer Awards’, in corsa anche Sartori

Laè folta e qualificata: ma il Bologna non molla l’osso. L’osso in questione risponde al nome di Nicolò, difensore classe 2003entrato nel giro dell’Under 21 azzurra e ormai prossimo a chiudere la sua avventura con gli Aquilotti. Le operazioni per il rinnovo del contratto in scadenza con losi sono arenate e ora la palla passa nelle mani di Tullio Tinti, l’agente che cura gliessi del calciatore e che ha una lunga fila di pretendenti. A cominciare dall’(con cui peraltro il Bologna ha solidi rapporti) e passando dale Di Vaio – il primo è inper il titolo di ’Best Sporting Director’, a Dubai, nell’ambito dei GlobeAwards –, però, sono sul pezzo e stanno meditando se affondare il colpo già a gennaio, quando Erlic presumibilmente saluterà Casteldebole (c’è un’offerta del Parma) e in qualche modo andrà riempita quella casella.