Pellegrini via da Roma a gennaio o in estate? Tre opzioni in Serie A

Ha davvero dell’incredibile la parabola di Lorenzo, per distacco il giocatore che meno ha beneficiato, fino ad ora, della cura Ranieri. Il capitano giallorosso è progressivamente passato da futura bandiera ad indesiderato numero uno nella capitale, per questioni che non sembrano riguardare soltanto le opache prestazioni di campo. I tifosi non sono più dalla sua parte, i Friedkin non pensano minimamente al rinnovo di un contratto in scadenza nel 2026, ed anche il tecnico di Testaccio, futuro dirigente, lo ha “panchinato” ben 5 volte nelle ultime 6, schierandolo dal 1? solo contro Napoli e Braga.Tutto insomma porta ad un addio annunciato, ma ao la prossima? Questo è il dilemma, visto che le soluzioni per lui non dovrebbero mancare. La prima tra leinA è il Napoli, e qui si parlerebbe dell’immediato: allapiace Raspadori, ora nel mirino anche dell’Atalanta, ed uno scambio connon è assolutamente da escludere, per risolvere la questione già quest’inverno.