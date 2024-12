Ilgiorno.it - Pecora ciuta sbranata in zona Porto. Il sodalizio Difesa rurale chiede interventi

Leggi su Ilgiorno.it

Il timore si è rivelato fondato. Quella– razza autoctona valtellinese in via d’estinzione – che mancava da due giorni, ha fatto l’incontro che sin dalle fiabe è il peggiore che un ovino possa fare. E non ha avuto scampo. Anzi, peggio, la carcassa del povero animale è stata ritrovata il giorno della Vigilia di Natale completamente decarnificata. L’episodio di predazione si è verificato sul sentiero "Il Risc", ad Albosaggia, in località, nelle vicinanze della discoteca05. Si tratta di sentiero molto frequentato e piuttosto vicino alle abitazioni. "Questafaceva parte di un allevamento curato con passione dagli allevatori custodi di Patrimont, impegnati da anni nella tutela di un patrimonio unico e prezioso per la nostra terra – commentano amareggiati i portavoce dell’associazione- Siamo scoraggiati e delusi, è inaccettabile che un lavoro dedicato alla salvaguardia di una razza in via di estinzione sia compromesso in questo modo".