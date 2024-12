Lortica.it - Opocsoro

Eccoci al 27 dicembre, il giorno perfetto per iniziare a chiedersi perché avete mangiato così tanto, ma ancora troppo presto per fare qualcosa a riguardo. Le stelle sono confuse quanto voi, ma si sono sforzate di dare qualche indicazione. a vostro rischio e pericolo. Ariete(21 marzo – 20 aprile)Vi svegliate con l’energia di un ghiro in letargo e l’arroganza di chi pensa di poter recuperare la palestra “domani”. Oggi limitatevi a non urlare contro i parenti che vi chiedono del lavoro o della vita amorosa: non se lo meritano. forse. Toro(21 aprile – 20 maggio)Avete già calcolato quanti pasti riuscite a fare con gli avanzi? Complimenti, siete il re del riciclo culinario. Peccato che il vostro piano non preveda lasciare niente agli altri. Condividere non uccide, sappiatelo. Gemelli (21 maggio – 21 giugno)Oggi parlate, parlate e parlate, ma nessuno vi ascolta.