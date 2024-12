Oasport.it - NBA, i risultati della notte (27 dicembre): Gilgeous-Alexander domina, Thunder 9a vittoria di fila. Ok Rockets e Grizzlies

Leggi su Oasport.it

Si sono disputate nove partite nellaNBA, che ha segnato il ritorno in campo di numerosi uomini d’importanza tra le stelle. Tanti idi strettissima misura e tante anche le vittorie di larghissimo respiro: andiamo a vedere quanto accaduto all’interno delle varie arene degli States.Per i Washington Wizards (5-23)da sostanziale fanalino di coda contro gli Charlotte Hornets (7-23): 113-110 il finale con Champagnie che, sbagliando il secondo libero, impedisce a Bridges di tirare da vicino (anzi, lo fa da distanza siderale).30 i punti di Bilal Coulibaly, 25 per Jordan Poole da una parte, dall’altra 31 di LaMelo Ball e 22 con 14 rimbalzi di Mikal Bridges. Si risolve tutto sulla sirena anche tra Orlando Magic (19-13) e Miami Heat (15-13), con questi ultimi che si impongono 88-89 in una partita che, per gli standard NBA, è a basso punteggio: ci pensa Tyler Herro a dare agli Heat la finerimonta nell’ultimo quarto sia con 20 punti che con i due che, a due secondi dal termine, vanificano gli sforzi da 29 punti di Jalen Suggs.