Milan, Tomori verso l'addio: il sostituto arriva dalla Liga

Ilpronto a vendereal miglior offerente. Fissato il prezzo del cartellino. Trovato anche il suo eventuale.Da perno difensivo inamovibile sotto la gestione di Stefano Pioli a comparsa ritenuta sacrificabile già a gennaio. E’ cambiata diametralmente, negli ultimi mesi, la vita in rossonero di Fikayo: appena 11 i minuti totalizzati dal 27enne inglese nelle ultime 8 gare di campionato, di cui 9 nel match pareggiato contro il Cagliari il 9 novembre e 2 in quello vinto ai danni del Verona venerdì scorso. Nelle altre 6 gare disputate dal, l’ex Chelsea è rimasto in panchina senza essere utilizzato dal proprio allenatore.: il– TvPlay.it (LaPresse)Una sequela di esclusioni che, in maniera inevitabile, porteranno al divorzio durante la sessione invernale del mercato.