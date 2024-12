Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 17-7, Eurolega basket in DIRETTA: primo quarto difensivo eccellente per le V nere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il secondo.TOP SCORER –: Cordinier 5;: Maledon 5Non realizza più nessuno, va a chiudersi dunque ile lo fa con unadavvero in ottimo spolvero soprattutto nella metà campo difensiva.17-7 Il canestro viene annullato e a Morgan è accordato fallo in attacco per sfondamento su Black, che evidentemente è rimasto fuori del tutto dal semicerchio. 41?4 a fine, possesso.C’è però il challenge chiamato da Pierric Poupet per verificare se Black ha o meno “ricevuto” Morgan mentre era o no fuori dal semicerchio.19-7 MORGAN IN PENETRAZIONE! Prende il lato destro e trova anche il fallo di Black per l’aggiuntivo.17-7 Corre in transizione Jackson e ne realizza due.17-5 PAJOLA! Beffa De Colo e piazza un’altra tripla, chein questo!14-5 VOLA SU ZIZIC, E LO FA DUE VOLTE! Prima con la stoppata su De Colo, poi con la schiacciata in 1 contro 0 su assist di Pajola! E con poco più di 6? giocati arriva il timeout