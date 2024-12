Gamberorosso.it - L'insaccato più antico del mondo che può cambiare il gusto delle vostre ricette delle feste

Gambero Rosso per Ente del Turismo Spagnolo in ItaliaNel cuore della comunità autonoma di Castiglia e León, a nord della Spagna, tra cattedrali gotiche e fortezze medioevali, si nasconde un tesoro gastronomico capace di conquistare il palato di milioni di persone. Si tratta della Morcilla de Burgos, unparente stretto del sanguinaccio, unico nel suo genere grazie all’aggiunta di grasso di maiale, cipolla, ma soprattutto di riso. Un prodotto che è al contempo simbolo di tradizione e innovazione culinaria e che anche per questo porta con orgoglio il marchio di Indicazione Geografica Protetta (IGP). Un prodotto dalle radici profondeLa Morcilla de Burgos ha origini remote e popolari. Basti pensare che la tradizione attribuisce la sua creazione al greco Aftonites. Questa prelibatezza è considerata uno degli insaccati più antichi deled è realizzato ancora oggi come si faceva molti anni fa, quando le famiglie rurali della provincia di Burgos facevano in proprio il sanguinaccio al momento della macellazione del maiale.