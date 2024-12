Lettera43.it - Le reazioni politiche all’arresto di Cecilia Sala in Iran

A poche ore dal comunicato della Farnesina relativodella giornalista italianain, diversi esponenti politici sono intervenuti per esprimere la propria solidarietà alla reporter e auspicare un rapido intervento del governo per riportarla a casa. «Fin dal primo giorno tutto l’esecutivo, in primis il presidente Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Tajani, si è mosso per farla liberare. Ogni persona che poteva e può essere utile per ottenere questo obiettivo si è messa al lavoro. Le trattative con l’non si risolvono, purtroppo, con il coinvolgimento dell’opinione pubblica occidentale e con la forza dello sdegno popolare, ma solo con un’azione politica e diplomatica di alto livello. L’Italia lavora incessantemente per liberarla, seguendo ogni strada», ha scritto su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.