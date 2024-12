Sport.quotidiano.net - La Virtus è sempre in emergenza. Rientra Clyburn, si ferma Hackett

Leggi su Sport.quotidiano.net

Piove sul bagnato in casa. Alle 20,30 (diretta Sky) i bianconeri ospitano il Villeurbanne alla Segafredo Arena e se è vero che da una parte recuperano Willdall’altra dovranno fare i conti con l’assenza del play Danielche domenica a Trento ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Se a questa mancanza si aggiunge quella di Toko Shengelia, ancora convalescente dopo lo stop per un’ulcera duodenale, anche in questa occasione la V nera si ritroverà in piena. La lettura storica dice che senza questi due giocatori i bolognesi erano una squadra che faceva fatica a spuntarla in Eurocup, mentre quella più attuale vede inl’unico vero regista a 360° nella compaginesina, Alessandro Pajola brilla in difesa, ma nonè così splendente quando ha la palla in mano, mentre Matt Morgan ha un buon feeling con il canestro, ma è meno dotato nel marcare gli avversari.