Nerdpool.it - LA SAPONIFICATRICE DI CORREGGIO di Francesca Mongavero: recensione

Ladidiè uno dei titoli della nuova collana “Ner900” di Giunti Editore, a cura di Gianni Biondillo, un progetto che coniuga narrativa noir e approfondimento storico. La collana si propone di indagare i lati più oscuri della società del Novecento, con particolare attenzione a eventi realmente accaduti e personaggi controversi, reinterpretati attraverso una lente narrativa che mescola cronaca, psicologia e finzione. In questo contesto, il romanzo disi concentra sulla figura di Leonarda Cianciulli, la tristemente celebre “di”, per offrire un ritratto complesso e inquietante di una donna segnata dal destino e dalla follia.TramaLeonarda Cianciulli è una donna nata e cresciuta in un’Italia rurale, segnata da superstizioni, povertà e un destino crudele che sembra accanirsi su di lei.