La Samb torna al lavoro. Sul mercato poco da fare

La, dopo le festività natalizie ad allenarsi questo pomeriggio al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Eusepi e compagni lavoreranno anche nelle giornate di sabato, domenica, con possibile doppia seduta e lunedì. Il 31 dicembre sarà libero con i rossoblù che potranno festeggiare così un 2024 che da settembre in poi ha riservato parecchie soddisfazioni. Riprenderanno gli allenamenti nel pomeriggio di mercoledì 1 gennaio. Da lì prenderà il via la classica settimana diin vista della prima gara di ritorno che si giocherà il 5 gennaio, allo stadio Riviera delle Palme contro l’Atletico Ascoli. Per l’occasione Palladini recupererà anche Pezzola, Baldassi e Polini. Chiuso ildei dilettanti di dicembre con il no dellaalla cessione di Edoardo Lonardo al Como, ora il diesse Stefano De Angelis è alla ricerca di un 2006, possibilmente un attaccante.