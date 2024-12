Iodonna.it - La prima uscita in esterna degli aspiranti chef non è stata proprio perfetta ma tra i concorrenti è sempre una lotta all'ultimo piatto

Master14 ha iniziato a fare davvero sul serio con la nuova avventura della Masterclass. I 18titolari sono sembrati assai emozionati. Non sono mancate punte di arroganza e qualche frecciatina tra i. In particolare tra Simone G. e Alessia, due personalità forti (e antipatiche) fin troppo sicure delle loro attitudini culinarie. Laprova insi è svolta a Mariano Lagunare. Una splendida riserva naturale dove Chiara Pavan e i pescatori del luogo hanno giudicato i piatti migliori e peggiori delle brigate. Il risultato non è stato affatto scontato. Riapre la cucina di Mastere Antonino Cannavacciuolo diventa «meglio di Manzoni» X Leggi anche › La seconda puntata di “Master2024”: selezioni finali e feroci blind test Master14, le pagelle della terza puntataLaMystery Box è un tripudio di ingredienti italici.