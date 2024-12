Quotidiano.net - La donazione di Falletti. Tesori di seta in mostra al Museo del Tessuto

Una folgorazione sulla via della. Una folgorazione casuale con un piviale (abito liturgico) esposto in una vetrina di un antiquario. E poi da qui a una ricerca continua di tessuti antichi ricamati per le nozze dei nobili di un tempo e riutilizzati per i paramenti sacri nelle chiese. È quella che ha colto il medico fiorentino Giovanniche ha iniziato a collezionare questi frammenti di una grande storia di cultura e bellezza arrivati fino a noi e ora, prima donati aldeldi Prato, e poi esposti nellache ne celebra i cinquant’anni. ’di. Capolavori tessili della Fondazione Giovanni’ è l’esposizione proposta daldeldi Prato, visitabile fino al 21 dicembre 2025 e curata da Daniela Degl’Innocenti, conservatrice deldel, con la consulenza scientifica di Roberta Orsi Landini massima esperta nell’arte dei tessuti.