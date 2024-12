La clip fuorviante sui vaccini a mRNA e gli studi precedenti al 2020

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook mostrano unadove Alberto Contri, ex presidente di Fondazione Pubblicità Progresso e apprezzato negli ambienti No vax, attacca il professor Matteo Bassetti, accusandolo di non dire la verità sui. Come abbiamo approfondito qui e qui, Contri è noto per le sue affermazioni prive di supporto scientifico contro iCovid.Per chi ha fretta:Ianti Covid non sono sperimentali, avendo superato le tre fasi di sperimentazione clinica utili per la loro approvazione.La tecnologia anon è affatto nuova e glisu questo tipo dirisultanoal.AnalisiRiportiamo la trascrizione delle affermazioni di Contri suiin presenza di Bassetti:«Ha detto anche molte frottole nei mesi passati – spiega Contri -, dicendo che non è vero che questi, Nda sono sperimentali quando i dati ce li daranno nel 2025 e quindi vorrei capire perché.