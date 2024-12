Ilfattoquotidiano.it - “Insulti razzisti e omofobi contro i miei studenti napoletani in gita a Venezia”: la denuncia della dirigente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sessisti,. Sono stati accolti così, da alcuni giovani e da un adulto, i ragazzi, gli insegnanti e la preside dell’istituto “Archimede” di Ponticelli invitati aper un ballo con rivisitazione storica d’abiti, usi e costumi d’epoca. Gliscuola napoletana sono stati ospiti dalla presidente dell’associazione “Borbone si nasce” per partecipare a un ballo di Natale in abiti d’epoca.La manifestazione prevedeva rivisitazione storica d’abiti, usi e costumi d’epoca con un percorso tra le calli. Una bella esperienza per glinapolitani e i loro insegnanti se non fosse che sono stati offesi pesantemente da un uomo incontrato vicino al proprio “B&B” e da cori di loro coetanei che si sono accaniti suicon epiteti a sfondo sessuale rivolti ai ragazzi e alle ragazze.