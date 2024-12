Liberoquotidiano.it - Impensabile in val Pusteria: ecco come parla Jannik Sinner per non farsi capire dai curiosi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il ritorno alle origini,di consueto, per Natale.ha scelto la Valper ricaricarsi nelle giornate di festa, prima di tornare ad allenarsi a Montecarlo per preparare il 2025. Lo sci, poi il tennis. Sulla pista Belvedere di Plan de Corones, dove da bambino muoveva i primi passi a spazzaneve prima di diventare il numero uno del tennis mondiale, si è goduto qualche momento di sci. Qualcuno tra i turisti dell'Alta Badia ha potuto incontrarlo, tra una sciata e l'altra, e scoprire unoche, tanto in pistadavanti ai microfoni e così anche a riflettori spenti, è sempre disponibile per foto e autografi. Il 25 dicembre è stato avvistato alla stazione del Piz La Ila, dove ha pranzato con i familiari nel locale più esclusivo. Ma quello che ha colpito i presenti è stato il dialetto cheha usato,a ribadire che la sua origine è a Sesto, nonostante oramai sia uno sportivo di fama mondiale.