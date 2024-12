Terzotemponapoli.com - Il prossimo mercato del Napoli: parla Luca Marchetti

A ‘ForzaSempre’, trasmissione in onda su Radio Marte, è intervenuto anche, giornalista di Sky Sport ed esperto di. Di seguito le sue dichiarazioni. “Danilo e Pellegrini sono i due acquisti che vorrebbe fare il: in tre possono uscire, purché ad entrare siano questi due. L’idea seria, forte, è quella di prendere Danilo perché può occupare tutti e quattro i ruoli della difesa, adattandosi anche a sinistra. Con il decreto crescita, poi, l’ingaggio risulterebbe meno pesante. E’ l’obiettivo principale. La dirigenza della Juve vorrebbe che Danilo prendesse posizione, che facesse delle mosse concrete. Danilo ha detto che un capitano non lascia la Juve: è un modo per spingere i bianconeri a prendere loro una decisione, ma anche ilvuole che sia il ragazzo a sbilanciarsi per un addio”.