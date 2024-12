Quotidiano.net - Il Presepe Vivente sotterraneo nelle Grotte di Postumia. Una magia dal fascino unico

Ledie il Castello di Predjama sono una delle attrazioni più straordinarie del mondo. Ledi, che sono la grotta turistica più visitata d’Europa (oltre 38 milioni di visitatori!), sono famose per essere l’unica grotta al mondo con una ferrovia all’interno. Il treno turistico, in funzione da 140 anni, conduce i visitatori in corridoi carsici, gallerie e sale. Si potranno osservare le caratteristiche carsiche più importanti, come una stalagmite alta 16 metri, il più antico ufficio postaledel mondo e l’animalepiù famoso, l’olmo (noto anche come proteo). L’olmo è la più grande delle oltre 150 specie animali che vivonocarsiche slovene. Particolarmente magiche sono ledinel periodo natalizio, quando si può assistere al più grandedel mondo carsico