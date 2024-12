361magazine.com - Grande Fratello, tre concorrenti in crisi: pronti a lasciare la Casa?

Leggi su 361magazine.com

, tread abbandonare il reality show di Mediaset? Ecco chi sono gli inquilini in, è trascorso da soli pochi giorni il Natale ed intanto diversi inquilini stanno affrontando un momento di sconforto. La nuova edizione ha preso il via il 16 settembre e istanno iniziando a vivere alti e bassi rinchiusi in.Leggi anche Skincare anti lucido: il prodotto della Generazione Z da inserire nelle beauty routineStando a quanto riporta Fanpage.it ben tre gieffini hanno pensando e rivelato di voler abbandonare il programma ancor prima della finale. Cosa accadrà nell’ultimo appuntamento che andrà in onda lunedì 30 dicembre? Amanda chiacchierando con Luca e Javier ha rivelato: “C’è Jessica che è in forte. Sì è ine vorrebbe andarsene”.