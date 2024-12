Inter-news.it - Fiorentina pronta a rafforzare una rivale dell’Inter: tutti i dettagli!

Trattativa ben avviata per la, che sta per cedere un proprio big in difesa. Farà ritorno in Argentina e sarà avversario.AD UN PASSO – Il passaggio di Martinez Quarta dallaal River Plate è ad un passo e a confermarlo anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Il difensore, classe 1996, è arrivato in Italia nel 2020 proprio dai Millionarios, che adesso sono pronti a riportarlo indietro. La distanza tra la domanda dellae l’offerta del River Plate si sta riducendo con il club argentino che è arrivato a offrire 6 milioni di euro, di fronte alla richiesta dei viola che è di 8. C’è parecchia fiducia e nelle prossimo ore l’affare sarà praticamente definito. In questa stagione, Martinez Quarta ha giocato 16 partite tra tutte le competizioni, segnando anche quattro gol.